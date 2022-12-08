Під час огляду місця події фахівці зафіксували наявні свідчення вибуху

В Олевській громаді на Житомирщині загинуло подружжя, автомобіль якого підірвався на міні. Сиротами залишилися восьмеро дітей, усі неповнолітні, повідомили в Нацполіції області.

«Подія сталась удень 7 грудня в Олевській громаді. На дорозі між селами підірвався автомобіль, в якому рухались місцеві чоловік і жінка. Подружжя загинуло. Розпочато кримінальне провадження», – йдеться в повідомленні.

Попередньо відомо, що місцеве подружжя, 38-річний чоловік і його 32-річна дружина, рухались автомобілем «Форд Транзит» по дорозі із с. Сущан у напрямку с. Копища. На певному відрізку їх авто опинилось на узбіччі, де автомобіль підірвався, попередньо на міні. Унаслідок цього подружжя загинуло.

Під час огляду місця події фахівці зафіксували наявні свідчення вибуху. У рамках розпочатого за фактом загибелі людей кримінального провадження будуть проведені необхідні експертні дослідження для встановлення всіх обставин.

Через трагічну подію сиротами залишились восьмеро дітей, усі неповнолітні. Нині вони під наглядом родичів.

Нагадаємо, раніше у Херсонській області під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвались поліцейські з Черкащини, четверо правоохоронців загинуло.