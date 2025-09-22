Скульптуру встановили до Дня міста Коростишева

У міському парку культури і відпочинку Коростишева на Житомирщині відкрили суперечливий постамент українському музиканту зі Львова Кузьмі Скрябіну (Андрію Кузьменку). Про це повідомляє «Суспільне».

Зазначається, що скульптурну композицію відкрили 21 вересня в Коростишеві та присвятити до відзначення Дня міста. Висота скульптури – понад 3 метри. Вона виготовлена із місцевого граніту, а п’єдесталі розміщений підпис: «Не стидайся, то твоя земля». Це фрагмент із пісні гурту «Скрябін» «Сам собі країна».

Автор ідеї та виконавець – місцевий художник і скульптор Олексій Марковський. За його словами, встановити скульптурну композицію Андрію Кузьменку – його ініціатива, а міська рада його підтримала.

«Цю ідею я виношував давно. Бо Кузьма – один із моїх улюблених українських виконавців. Його творчістю я захоплююся ще 90-х років. Він для мене не просто співак, для мене він носій глибоких філософських суджень про життя, про Україну, про наше місце у Всесвіті. Може, для когось він прикольний, але для мене він серйозний та послідовний борець за наші суспільні та гуманістичні ідеали. Він для мене як Кобзар сучасності, свого роду як просвітник», – сказав Олексій Марковський.

Скульптор додав, що, створюючи образ у камені Кузьми Скрябіна, він і уявляв собі Кобзаря. Втім, судячи з опублікованих фото, скульптура не надто нагадує риси обличчя Андрія Кузьменка.

Додамо, що у 2016 році в Луцьку встановили памʼятник Андрію Кузьменку, втім після критики родини музиканта його демонтували і встановили новий. У Львові розі вул. Коперника та Стефаника вже кілька років планують облаштувати сквер памʼяті Кузьми, втім досі роботи так і не почали.