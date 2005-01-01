На Житомирщині затримали чоловіка, що «замінував» два вокзали у Львові

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 10:082980

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Вночі у середу, 13 червня, поліцейські спільно з працівниками СБУ затримали чоловіка, що повідомив про неправдиве замінування двох вокзалів у Львові. Про це повідомляє УСБУ Львівщини.

За даними департаменту цивільного захисту Львівської ОДА, вночі надійшло повідомлення про замінування автовокзалу на вул. Стрийській у Львові та залізничного вокзалу на пл. Двірцевій. Вибухівки за вказаними адресами не виявили.

У повідомленні СБУ вказано, що «мінера» затримали у одному з райцентрів Житомирщини. Правоохоронці попередньо встановили, що він причетний також до надання неправдивих повідомлень про замінування кількох об’єктів у Києві.

За надання неправдивих повідомлень про замінування загрожує позбавленням волі на строк від двох до шести років. За повторний дзвінок зловмисника може бути засуджено терміном від чотирьох до восьми років.

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