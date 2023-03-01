Мешканців просять бути обережними

Із четверга, 2 березня, у Львові та області погіршиться погода. Про це повідомляє Львівський регіональний гідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, сонячна погода першого дня весни зміниться на мінливу хмарність. Вночі та вранці – туман видимістю 500-1000 метрів. На дорогах – ожеледиця. Температура повітря коливатиметься від 6 градусів морозу вночі до 5 градусів тепла удень.

Ожеледиця на дорогах міста й області збережеться до кінця тижня. Тож водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари за необхідності. Пішоходів – переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, жилети тощо), щоб водії могли вчасно побачити їх на дорозі.