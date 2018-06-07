Наближена до депутата БПП фірма отримала у користування ділянку у Яворівському лісництві

Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка 4 червня підписав розпорядження про виділення лісової ділянки на території Яворівського лісництва для ТОВ «Бренд Маркет».

Згідно з розпорядженням, фірмі «Бренд Маркет» передадуть у платне користування 4,1 га лісової ділянки, розташованої в кварталі 39 (виділи 9, 11 і 25) Яворівського лісництва Яворівського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс» на території Віжомлянської сільської ради. Цю землю фірма зможе використовувати упродовж 15 років для «рекреаційних та культурно-оздоровчих цілей», проте не матиме права зводити на ній капітальні будівлі, повідомили «Наші гроші. Львів».

ТОВ «Бренд Маркет» зареєстроване 2013 року, його юридичне місцерозташування – с. Віжомля (Яворівський район). У 2016 році власником «Бренд Маркету» був народний депутат від Блоку Петра Порошенка Роман Мацола, який також раніше разом із братом Андрієм Мацолою володів «Першою приватною броварнею».

Теперішній офіційний власник «Бренд Маркету» Роман Дусан є партнером депутата – вони разом є засновниками ГО «Інститут солідарності громад Романа Мацоли». Тим часом керівник фірми Руслан Букай на громадських засадах працює помічником Романа Мацоли.

Раніше основним видом діяльності ТОВ «Бренд Маркет» було забезпечення засобами розміщення на період відпустки та іншого тимчасового проживання. Зараз підприємство займається прісноводним рибництвом.

Додамо, у 2015 році ЛОДА надала в оренду фірмі «Бренд Маркет» прибережну захисну смугу озера в с. Віжомля площею 7 га.