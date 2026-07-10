Дмитро Басов отримав ще одну підозру у справі «Мідас»

Національне антикорупційне бюро оголосило ще одну підозру у справі про корупцію в «Енергоатомі», яка отримала назву «Мідас». Підозрюваним є колишній виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому». Про це у пʼятницю, 10 липня, повідомили на сайті НАБУ. Правоохоронці не розголошують його ім'я, однак, за даними Hromadske, йдеться про Дмитра Басова, який фігурує у справі під прізвиськом «Тенор».

Слідчі встановили, що протягом 2023–2025 років Басов легалізував понад 30 млн грн, одержаних злочинним шляхом. За ці гроші він придбав два автомобілі Mercedes-Benz вартістю понад 8 млн грн, елітну нерухомість в Україні та на острові Балі загальною вартістю понад 19 млн грн, а також інші предмети розкоші. Для маскування фінансових операцій він користувався криптовалютою, а майно оформлював на близьку людину.

Дмитру Басову оголосили підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 12 років позбавлення волі.

Зауважимо, що Дмитро Басов уже має підозру у справі про масштабні розкрадання. За версією слідства, він відповідав за схему так званого «шлагбауму» – блокування виплат контрагентам «Енергоатому», після чого від них вимагали хабарі у розмірі 10–15% від суми контракту. 12 листопада 2025 року ВАКС обрав Дмитру Басову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 40 млн грн.

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Нагадаємо, 10 листопада 2025 року НАБУ повідомило про викриття масштабної корупційної схеми в «Енергоатомі» у межах операції «Мідас». За даними слідства, українські чиновники та топпосадовці організували систему отримання відкатів під час укладання підрядів для «Енергоатому». Йдеться, зокрема, про будівництво захисних споруд для енергетичних об'єктів. Незаконно отримані кошти, за версією слідства, легалізовували через так званий «бек-офіс» у центрі Києва. Загальна сума оборудок могла сягати близько 100 млн доларів.