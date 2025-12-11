Сергій Гайдай мобілізувався до ЗСУ за контрактом

Ексначальник Мукачівської РДА та колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, якого підозрюють у корупції на закупівлях дронів та РЕБ, мобілізувався до ЗСУ за контрактом. Про це у четвер, 11 грудня, повідомив новинний сайт LIGA.net з посиланням на відповідь НАБУ.

За даними НАБУ, Сергій Гайдай підписав контракт з ЗСУ 12 листопада й служить «на посадах рядового особового складу».

У бюро зауважили, що наразі Гайдай має статус підозрюваного у справі про корупцію на закупівлях дронів та РЕБ й на нього покладені певні процесуальні обов’язки. Сергій Гайдай має прибувати на вимогу правоохоронців, сповіщати про зміну місця проживання або роботи, не спілкуватися з іншими підозрюваними у справі, не відвідувати частину Нацгвардії та здати закордонний паспорт. У НАБУ зазначили, що Гайдай належно виконує всі покладені на нього обов’язки.

Крім того, у НАБУ зауважили, що відповідно до законодавства, суд зупиняє судове провадження стосовно людини, яку мобілізували на військову службу, до її демобілізації. Проте ця норма не поширюється на Сергія Гайдая, оскільки він служить у ЗСУ за контрактом.

Нагадаємо, 2 серпня НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми на закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. Ідеться про гроші, які спрямовували на потреби Сил оборони органи місцевого самоврядування у 2024-2025 роках. Встановлено, що за підписання договору за завищеними цінами учасники схеми, серед яких Сергій Гайдай, отримували до 30% так званого «відкату».

Ввечері 2 серпня Кабінет міністрів звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації.

Протягом 4-5 серпня ВАКС обрав для фігурантів корупційної схеми запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром від 2 до 10 млн грн. 7 серпня стало відомо, що Сергій Гайдай, Євгеній Сидельником та Василь Мишанський вийшли з СІЗО під заставу. Загалом за них сплатили 14 млн грн.

24 листопада Сергій Гайдай у своїх соцмережах повідомив, що мобілізувався до ЗСУ.