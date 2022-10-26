Колишнім та чинним посадовцям Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) повідомили про підозру у справі «Роттердам+», через яку 2018-19 роках споживачам електроенергії завдано збитків на понад 20 млрд грн. Про це повідомили в НАБУ.

Як розповіли у відомстві, 26 жовтня 2022 року про підозру повідомили 15 особам, серед яких колишні та чинні посадовці НКРЕКП та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження та застосування так званої формули «Роттердам+».

«Це – другий епізод масштабного розслідування антикорупційних органів», – йдеться в повідомленні.

Коло підозрюваних включає працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП): двох колишніх голів, шість колишніх членів, трьох чинних членів, одного чинного та одного колишнього працівника, а також чинного та колишнього посадовця групи приватних теплогенеруючих компаній.

За версією слідства, шестеро з цих осіб, які усвідомлено взяли участь у злочині, одержали нові підозри за зловживання владою або службовим становищем.

Дії членів НКРЕКП, які, не розібравшись голосували за затвердження так званої формули Роттердам+ кваліфікували за службову недбалість.

У ході розслідування цього факту з’ясувалося, що ухвалити таку формулу обчислення окремих членів НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки. Як наслідок, відбулась безпідставна сплата усіма споживачами електроенергії грошових коштів через зростання тарифів на електроенергію.

Нагадаємо, 22 вересня стало відомо, що САП відновила розслідування справи «Роттердам+» з новою групою прокурорів.

8 серпня 2019 року Національне антикорупційне бюро України оголосило екс-голові Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+», підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків. Через застосування такої формули теплові генерації почали продавати електроенергію дорожче. Формула втратила чинність з 1 липня 2019 року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії. Вона передбачала, що вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою «вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну» і поширювалася не лише на вугілля, яке доставляли через порти, але на все вугілля, яке використовують українські ТЕС і ТЕЦ.

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне «Центренерго», стали продавати електроенергію дорожче.

Старший групи прокурорів у цій справі Віталій Пономаренко тричі закривав це провадження.

5 травня 2021 року тодішня генпрокурорка Ірина Венедіктова змінила старшого групи прокурорів у цьому провадженні на Дениса Демківа, який уже 20 травня вирішив закрити справу вчетверте.