НАБУ підозрює свого співробітника у переправленні людей за кордон

Національне антикорупційне бюро повідомило, що викрило свого співробітника на незаконному переправленні людей за кордон. Наразі триває службове розслідування. Про це у пʼятницю, 26 червня, повідомили у телеграм-каналі НАБУ.

«Під час здійснення заходів внутрішнього контролю Управління внутрішнього контролю НАБУ встановило обставини, які можуть свідчити про причетність одного з працівників Бюро до дій, спрямованих на незаконне переправлення осіб через державний кордон України», – йдеться у повідомленні НАБУ.

НАБУ вже розпочало досудове та службове розслідування. На цей час викритого співробітника відсторонили від виконання обовʼязків. У Бюро запевнили, що за результатами перевірки нададуть правову оцінку діям свого працівника.

Нагадаємо, 19 червня НАБУ повідомляло, що у помешканні свого детектива виявили обладнання для прослуховування. У Бюро вважають, що до цього може бути причетний співробітник СБУ.

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