НАБУ викрило свого співробітника на переправленні ухилянтів за кордон
Наразі його відсторонили від виконання обовʼязків
Національне антикорупційне бюро повідомило, що викрило свого співробітника на незаконному переправленні людей за кордон. Наразі триває службове розслідування. Про це у пʼятницю, 26 червня, повідомили у телеграм-каналі НАБУ.
«Під час здійснення заходів внутрішнього контролю Управління внутрішнього контролю НАБУ встановило обставини, які можуть свідчити про причетність одного з працівників Бюро до дій, спрямованих на незаконне переправлення осіб через державний кордон України», – йдеться у повідомленні НАБУ.
НАБУ вже розпочало досудове та службове розслідування. На цей час викритого співробітника відсторонили від виконання обовʼязків. У Бюро запевнили, що за результатами перевірки нададуть правову оцінку діям свого працівника.
Нагадаємо, 19 червня НАБУ повідомляло, що у помешканні свого детектива виявили обладнання для прослуховування. У Бюро вважають, що до цього може бути причетний співробітник СБУ.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
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