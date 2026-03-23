З лютого 2022 року Іванющенко бував у РФ щонайменше десять разів

Національне антикорупційне бюро звернулося до президента Володимира Зеленського та Служби безпеки України з проханням запровадити санкції проти одного з підозрюваних у справі про махінації із землями ринку «Столичний», колишнього народного депутата від нині забороненої «Партії регіонів». Про це в понеділок, 23 березня, повідомила пресслужба відомства.

У повідомленні не вказано імені фігуранта, однак обставини справи вказують на Юрія Іванющенка.

«Під час слідства детективи виявили стійкі фінансові зв’язки підозрюваного з державою-агресором. Зокрема, встановлено факти функціонування на тимчасово окупованих територіях та території РФ пов’язаних з підозрюваним компаній, які сплачували податки до російського бюджету», – ідеться в повідомленні.

Окрім того, слідство зафіксувало використання підозрюваним російського паспорта, а також його зв’язок з особами, причетними до фінансування незаконних збройних формувань і окупаційних структур РФ.

Нагадаємо, у вересні 2025 року НАБУ і САП повідомили про підозру в незаконному привласненні 18 га державної землі вартістю понад 160 млн грн екснардепу Юрію Іванющенку та підконтрольним йому двом особам, київській забудовниці Владиславі Молчановій та підконтрольній їй особі, а також екскерівнику обласного управління Держгеокадастру України.

Невдовзі НАБУ оголосило у розшук Іванющенка. 14 жовтня ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Захист стверджував, що Іванющенко нині перебуває у Франції й періодично проходить медичні обстеження й лікування в Монако.

За даними журналістів «Слідства.Інфо», з початку повномасштабної війни Іванющенко бував у РФ щонайменше десять разів. Також екснардепа помічали з підсанкційним російським бізнесменом Рубеном Татуляном.

Юрій Іванющенко – 67-річний бізнесмен, колишній народний депутат 6-го і 7-го скликань від «Партії регіонів». Відомий як бізнес-партнер президента-втікача Віктора Януковича та кримінальний авторитет на прізвисько «Юра Єнакіївський».

У січні 2014 року підтримав «диктаторські закони». Утік з України після Революції гідності.

Іванющенко фігурував у справах про привласнення і розтрату чужого майна, незаконне збагачення в особливо великих розмірах, співучасть у скоєнні кримінальних злочинів, через що був оголошений у розшук МВС.

Тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також заявляв, що Іванющенко організовував і фінансував «тітушок», які викрадали, били й вбивали активістів Євромайдану в лютому 2014 року.

Екснардеп потрапив до «чорного списку» Швейцарії та санкційного списку ЄС у 2014 році. У 2017 році кримінальні провадження проти нього закрили, а санкції скасували.

У 2019 році ГПУ відновила кримінальне провадження проти Юрія Іванющенка.

У 2022 році Швейцарія почала процедуру конфіскації його активів на суму понад 100 млн франків.