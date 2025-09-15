Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження щодо української компанії з виробництва тепловізійних прицілів Archer. Про це в понеділок, 15 вересня, повідомила пресслужба бюро.

За даними НАБУ, підставою для початку розслідування стали матеріали фінансового моніторингу однієї з країн Європейського Союзу. Після повного дослідження всіх обставин закупівлі справу закрили.

Своє рішення антикорупційне бюро пояснило недостатністю доказів, які б свідчили про наявність у діях посадовців Міністерства оборони та компанії Archer складу злочину.

«Зазначимо, що початкові оцінки не завжди призводять до встановлення факту злочину чи притягнення до відповідальності. Водночас такі випадки стають підґрунтям для вдосконалення роботи та внутрішніх процедур», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року керівник Archer Олександр Яременко повідомив, що компанія тимчасово призупинила свою діяльність через обшуки НАБУ. За його словами, під час обшуків копіювали конструкторські креслення і документацію, програмні продукти, які є інтелектуальною власністю компанії й держави. Він стверджував, що детективка НАБУ нібито сказала, що Archer не може нічого виготовляти та «є прокладкою Міністерства оборони».

Своєю чергою НАБУ заявило, що обшуки відбулись в приватних компаніях у межах справи про можливу розтрату держкоштів в особливо великих розмірах при закупівлі державою продукції оборонного призначення.

Слідчі встановили, що одна з компаній уклала низку контрактів на постачання Силам оборони тепловізійних приладів. Загальна сума контрактів – майже 1,5 млрд грн, з яких компанія отримала передоплату (від 80 до 100%), але порушила строки постачання на понад 9 місяців.

НАБУ наголосило, що під час обшуку детективи не вилучали комп’ютерну техніку, всі необхідні дані скопіювали на місці, а слідчі дії провели з урахуванням специфіки діяльності компанії. Водночас в іншому офісі компанії вилучили два особисті ноутбуки працівників для їхнього експертного дослідження.

Копіювання конструкторських креслень і документації, програмних продуктів, які є інтелектуальною власністю товариства, не здійснювалось, наполягли в бюро.