Юрій Кагітін із 2019 року очолює ДСНС у Львівській області

Начальник Головного управління ДСНС у Львівській області Юрій Кагітін оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. Торік посадовець отримав мільйон гривень зарплати та право користуватись авто Volkswagen Golf, яке придбав його син.

Як вказано у електронній декларації посадовця, у 2023 році Юрій Кагітін отримав понад мільйон гривень зарплати у ДСНС Львівщини, 15,9 тис. грн за монетизацію пільг УБД, двоє синів посадовця вказали свої стипендії, а один із них також 607 тис. грн доходу від підприємницької діяльності (він є ФОПом та займається програмуванням).

Юрій Кагітін та його дружина не купували нової нерухомості. Начальник ДСНС Львівщини має у власності гараж та квартиру у Львові (103,5 м2), а також є співвласником ще однієї квартири площею 56,3 м2. У посадовця та його дружини Жанни є чотири земельні ділянки на Львівщині, Жанна Кагітіна є власницею недобудованого житлового будинку у селі Рясне-Руське під Львовом.

Юрій Кагітін не має власного авто та вказав лише причеп 1994 року випуску, однак син посадовця у 2023 році придбав Volkswagen Golf (2016 року випуску) за 123 тис. грн – право користуватись авто мають його батьки та брат.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.