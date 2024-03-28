Начальник ДСНС Львівщини Юрій Кагітін оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік
Посадовець отримав мільйон гривень зарплати та право користуватись авто Volkswagen Golf, яке придбав його син
Начальник Головного управління ДСНС у Львівській області Юрій Кагітін оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. Торік посадовець отримав мільйон гривень зарплати та право користуватись авто Volkswagen Golf, яке придбав його син.
Як вказано у електронній декларації посадовця, у 2023 році Юрій Кагітін отримав понад мільйон гривень зарплати у ДСНС Львівщини, 15,9 тис. грн за монетизацію пільг УБД, двоє синів посадовця вказали свої стипендії, а один із них також 607 тис. грн доходу від підприємницької діяльності (він є ФОПом та займається програмуванням).
Юрій Кагітін та його дружина не купували нової нерухомості. Начальник ДСНС Львівщини має у власності гараж та квартиру у Львові (103,5 м2), а також є співвласником ще однієї квартири площею 56,3 м2. У посадовця та його дружини Жанни є чотири земельні ділянки на Львівщині, Жанна Кагітіна є власницею недобудованого житлового будинку у селі Рясне-Руське під Львовом.
Юрій Кагітін не має власного авто та вказав лише причеп 1994 року випуску, однак син посадовця у 2023 році придбав Volkswagen Golf (2016 року випуску) за 123 тис. грн – право користуватись авто мають його батьки та брат.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.