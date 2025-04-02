Олександр Фурман очолює Хмельницький міський ТЦК та СП з червня 2023 року

Начальник Хмельницького міського ТЦК та СП Олександр Фурман оприлюднив декларацію про доходи за 2024 рік. Протягом минулого року посадовець отримав майже 500 тис. грн прибутку. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Як йдеться в електронній декларації, у 2024 році Олександр Фурман заробив у Хмельницькому терцентрі комплектування та соціальної підтримки 486 245 грн. Ще 9944 грн він отримав за надання майна в оренду. Водночас дружина посадовця Вікторія Фурман задекларувала 432 тис. грн прибутку за відчуження рухомого майна.

Готівкою Олександр Фурман зберігає 945 тис. грн, а Вікторія Фурман має 400 тис. грн заощаджень. На банківських рахунках подружжя – 31 632 грн.

Посадовець є власником трьох земельних ділянок у Кам’янець-Подільському районі. Він вказав, що проживає з сімʼєю у квартирі площею 42,8 м2 й також має право на користування кімнатою у Хмельницькому площею 31,3 м2, яка належить міському ТЦК та СП.

Додамо, що 33-річний Олександр Фурман очолив хмельницький ТЦК у червні 2023 року. У 2013 році посадовець закінчив Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного за спеціальністю «Управління діями підрозділів інженерних військ». У 2014-2016 роках проходив службу на посаді помічника командира аеромобільного десантного батальйону. У 2016-2018 роках був командиром інженерно-технічної роти групи інженерного забезпечення. Брав участь в АТО. З 2019 року служив на посаді заступника начальника – начальника мобілізаційного відділення Кам’янець-Подільського РТЦК та СП.