Колишній військком з Рівного Олександр Ярмошевич оприлюднив декларацію за 2024 ріе

Колишній начальник Рівненського об’єднаного міського ТЦК та СП полковник Олександр Ярмошевич, який потрапив у скандал із поцілунками колег, перевівся у бойову частину, а пізніше повернувся з фронту для формування нової бригади, подав декларацію про доходи за 2024 рік. Протягом минулого року посадовець заробив понад 633 тис. грн. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Як йдеться в електронній декларації, у 2024 році Олександр Ярмошевич заробив у Рівненському об'єднаному міському військовому комісаріаті 151 тис. грн. Посадовець також вказав, що отримав від двох військових частин 99 205 грн і 107 828 грн грошового забезпечення. Після переведення у Закарпатський ТЦК та СП Олександр Ярмошевич отримав 275 тис. грн доходу. Тому загальна сума прибутку посадовця за 2024 рік склала понад 633 тис. грн. Водночас його дружина Валентина Ярмошевич заробила 408 150 грн у Центрі національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти.

Готівкою Олександр Ярмошевич зберігає 14 тис. грн. Із нерухомості він не вказав жодного майна, окрім земельної ділянки площею 0,09 га у Сарнах. У 2023 році посадовець придбав автомобіль Audi Q7 (2014 р.в.), а його дружина того ж року стала власницею легковика Toyota Yaris (2012 р.в.).

Нагадаємо, наприкінці березня 2024 року на проросійський каналах опублікували відео, на якому фігурував начальник Рівненського об’єднаного міського ТЦК та СП 36-річний Олександр Ярмошевич. Посадовець у різні часові відрізки цілувався з різними співробітницями. Пізніше на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що за цим фактом керівництво ініціювало проведення службової перевірки. У відповідь на це Ярмошевич заявив, що написав рапорт на звільнення й переводиться у бойову частину. У червні посадовець повернувся з фронту для формування нової бригади.