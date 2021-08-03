На вихідних, 7 і 8 серпня, синоптики прогнозують гарну погоду

Цього тижня на Волині прогнозують дощі, грози та навіть град. Причиною погіршення погоди стане циклон, який рухається вздовж західних кордонів України. Найінтенсивніші опади очікують на п'ятницю, 6 серпня. На вихідних, 7 і 8 серпня, синоптики прогнозують теплу погоду без опадів.

Як розповіла синоптикиня Волинського гідрометцентру Світлана Дриганюк у коментарі Суспільному, протягом тижня у області пройдуть дощі та грози. Їх спричинить переміщення циклону Henri вздовж західних кордонів України.

На суттєві опади синоптики очікують у ніч з 5 на 6 серпня. Вдень опади продовжаться, хоча вони будуть менш інтенсивними. В окремих районах Волині можливий град та пориви вітру 15-20 м/c. Температура повітря вночі знизиться до 11-16 градусів вище нуля. Вдень стовпчик термометра підніматиметься максимум до плюс 23 градусів.

«5 та 6 серпня буде більш хмарно і великого прогрівання повітря не буде. Проте на вихідні очікуємо гарну погоду», – розповіла Світлана Дриганюк.