Нардеп Артем Дмитрук намагався зірвати засідання в Одеській міській раді, бігав по столах та ламав меблі

Народний депутат Артем Дмитрук, якого нещодавно виключили з фракції «Слуга народу», 25 січня влаштував бійку на засіданні в Одеській міській раді. В результаті конфлікту постраждали троє поліцейських.

Сутичка у Одеській міськраді сталася після того, як муніципальна варта не впустила Дмитрука, його помічників та прибічників до зали засідання, повідомляє поліція.

«Думська» пише, що Дмитрук намагався зірвати земельне засідання, ключовим питанням якого було відведення 6 гектарів землі під санаторієм «Аркадії». Він зміг увірвався до зали на другому поверсі, почав бігати по столах та розламав один із них.

В результаті конфілкту постраждали троє правоохоронців. Наразі у Одеській міській раді працюють співробітники поліції, вони опитують свідків та вже відкрили справу за статтею про хуліганство. Вона передбачає позбавлення волі на 5 років.

Сам Дмитрук заявив, що прийшов на засідання земельної комісії при Одеській міськраді боротися «боротися із земельним дерибаном». Зазначимо, що аналогічне засідання відбулося також 21 січня, на ньому Дмитрук заявив про незаконність комісії та викликав поліцію.

Що відомо про Артема Дмитрука

Український підприємець, громадський діяч і політик. Призер чемпіонату Світу з пауерліфтингу. Багаторазовий чемпіон України. У Верховну Раду пройшов у списках «Слуги народу». У листопаді 2021 його виключили з цієї партії.

Відомий своїми неоднозначними заявами та скандальними вчинками. Після затвердження прем'єр-міністра та уряду України у 2019 році Дмитрук не зміг назвати навіть прізвища прем'єр-міністра, за якого проголосував. Через кілька місяців вчинив бійку з Сергієм Власенком, депутатом від «Батьківщини».

Взяв участь у пропагандистському фільмі проросійського блогера Анатолія Шарія про події 2 травня 2014 року в Одесі. 16 червня 2021 охорона Дмитрука побила кількох людей, які прийшли до нього на прийом громадян у зв'язку з довгобудом в Одесі. Раніше деякі інвестори та керівництво будівельної компанії, які займаються цим будинком, звинувачували Дмитрука у спробі рейдерського захоплення об'єкта.

Відомий також своїми антивакцинаторськими поглядами – виступав проти обов'язкової вакцинації і розповсюджував фейки про коронавірус.