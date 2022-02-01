Нардеп Олег Воронько після обшуків заявив про вихід зі «Слуги народу»
Воронько також входить до міжфракційного депутатського об’єднання Дмитра Разумкова
До теми
Народний депутат, член міжфракційного об’єднання «Розумна політика» Олег Воронько планує вийти з парламентської фракції «Слуга народу». Про це він заявив під час брифінгу в кулуарах Верховної Ради у вівторок, 1 лютого. Раніше у Воронька пройшли обшуки у справі про підроблення документів.
«Я, Воронько Олег, ухвалив рішення вийти з фракції “Слуга народу”… Заяву про вихід із фракції я ще не передав керівництву, але сьогодні зроблю це», – сказав депутат, якого процитував «Укрінформ».
Воронько стверджує, що однією з причин виходу з фракції став тиск з боку Офісу президента на народних депутатів під час ухвалення певних рішень.
Як повідомляв ZAXID.NET, працівники Державного бюро розслідувань 28 січня провели обшуки у народного депутата із парламентської фракції «Слуга народу», члена МФО «Розумна політика» Олега Воронька за фактом підробки документів і введення в оману суду. Воронько займався реалізацією проектів в ІТ-сфері: управлінням бізнес проєктами, розповсюдженням програмних продуктів, цифрових терміналів, фото і контент кіосків, розробляє технологію захисту цифрової техніки та електроніки від пошкоджень під час падіння.
Комітет виборців України заявляв, що в 2021 році Воронько отримував з бюджету компенсацію на оренду житла в Києві, при цьому його статки сягають близько 129 млн грн.
Голова міжфракційного об’єднання »Розумна політика», вихідець зі «Слуги народу» Дмитро Разумков назвав обшуки у Воронька політичним переслідуванням.