Олега Воронька обшукали в справі про підроблення документів і введення в оману суду

Народний депутат, член міжфракційного об’єднання «Розумна політика» Олег Воронько планує вийти з парламентської фракції «Слуга народу». Про це він заявив під час брифінгу в кулуарах Верховної Ради у вівторок, 1 лютого. Раніше у Воронька пройшли обшуки у справі про підроблення документів.

«Я, Воронько Олег, ухвалив рішення вийти з фракції “Слуга народу”… Заяву про вихід із фракції я ще не передав керівництву, але сьогодні зроблю це», – сказав депутат, якого процитував «Укрінформ».

Воронько стверджує, що однією з причин виходу з фракції став тиск з боку Офісу президента на народних депутатів під час ухвалення певних рішень.

Як повідомляв ZAXID.NET, працівники Державного бюро розслідувань 28 січня провели обшуки у народного депутата із парламентської фракції «Слуга народу», члена МФО «Розумна політика» Олега Воронька за фактом підробки документів і введення в оману суду. Воронько займався реалізацією проектів в ІТ-сфері: управлінням бізнес проєктами, розповсюдженням програмних продуктів, цифрових терміналів, фото і контент кіосків, розробляє технологію захисту цифрової техніки та електроніки від пошкоджень під час падіння.

Комітет виборців України заявляв, що в 2021 році Воронько отримував з бюджету компенсацію на оренду житла в Києві, при цьому його статки сягають близько 129 млн грн.

Голова міжфракційного об’єднання »Розумна політика», вихідець зі «Слуги народу» Дмитро Разумков назвав обшуки у Воронька політичним переслідуванням.