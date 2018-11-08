Нардеп Олег Барна просить позбавити акредитації журналіста, якого він обматюкав

Олег Барна нецензурно відповів журналістові 1+1 через запитання про кнопкодавство

Народний депутат від БПП у Верховній Раді Олег Барна вимагає позбавлення акредитації в українському парламенті для журналіста програми «Гроші» каналу «1+1» Ігоря Колтунова, якого він обматюкав у кулуарах парламенту 2 жовтня. Про це йдеться у зверненні нардепа до голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторії Сюмар, повідомляє «Детектора медіа».

Як стало відомо, Барна просить голову Комітету рекомендувати прес-службі апарату ВР припинити акредитацію при парламенті журналіста Ігоря Колтунова «задля унеможливлення в майбутньому відвідування Верховної Ради України даним журналістом».

Нардеп вважає, що журналіст непрофесійно виконує свої обов’язки.

«Вважаю неприпустимою акредитацію при Верховній Раді подібних журналістів, метою яких є не професійне виконання своїх обов’язків, не об’єктивне висвітлення роботи Верховної Ради України як найвищого законодавчого органу держави, а лише дискредитація брудним методами народних депутатів та українського парламенту в цілому», – йдеться у зверненні Барни.

У коментарі «Детектору медіа» перша заступниця голови Комітету свободи слова Ольга Червакова повідомила, що вона так само отримала звернення Барни щодо позбавлення журналіста «1+1» акредитації. За її словами, Комітет розгляне звернення найближчим часом.

«Я вбачаю особисто в цьому конфлікт інтересів, тому що не може депутат звертатися за покарання журналіста, якого він обматюкав. Але Комітет розглядає всі звернення, які надходять, тому ми це розглянемо на одному з найближчих засідань. Сьогодні, на жаль, не встигли, тому що це звернення до мене надійшло в понеділок, а в п’ятницю вже був підписаний порядок денний Комітету», – сказала вона.

Вона також додала, що в законодавстві не прописані механізми позбавлення журналіста акредитації.

У своєму зверненні Барна також зазначив, що чотири рази звертався до генерального директора телеканалу «1+1» Олександра Ткаченка з проханням надати йому прямий ефір «для законного права захистити свою честь, гідність та ділову репутацію шляхом спростування неправдивої інформації щодо мене». За словами Барни, він не отримав жодної відповіді.

Як інформував ZAXID.NET, 2 жовтня Барна обматюкав журналіста Колтунова після запитання, чому він тричі кнопкодавив під час голосування у парламенті.

Потім Барна прокоментував інцидент, зазначивши, що відповів Колтунову за «брехню і крадіжку в особі його шефа Коломойського (Ігор Коломойський є власником телеканалу 1+1 – ред.)». Водночас депутат вибачився за лайку на адресу журналіста.