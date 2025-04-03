Володимир Гевко отримав з ВРУ зарплати та виплат на 1,8 млн грн

Народний депутат від партії «Слуга народу» Володимир Гевко з Тернопільщини подав декларацію за 2024 рік. Згідно з нею депутат минулого року задекларував будинок площею понад 300 м2​ і землю площею понад 1700 м2, які він орендує у підприємства своєї дружини ТОВ «Профі-центр». Також його дружина в 2024 році стала власницею авто Audi Q5 2019 року випуску. Володимир Гевко від Верховної ради отримав 1,8 млн грн зарплати, компенсації на оренду житла в Києві та виплат, пов’язаних з депутатськими повноваженнями. ​

В декларації за 2024 рік народний 49-річний депутат зазначив дружину Ольгу Гевко і двох доньок – Злату та Марту. Володимир Гевко задекларував 12 об’єктів нерухомості, з яких два є орендованими приміщеннями. Депутат спільно зі сім’єю володіє квартирою в Тернополі, загальною площею понад 83 м2. Також йому належить гараж і два офіси в Тернополі, площею понад 12 і 33 м2​.​ На Володимира Гевка записана також ще одна квартира площею 75,5 м2 в Тернополі, яку він придбав в 2020 році ​​​​за 1,69 млн грн. У 2021 році нардеп отримав земельну ділянку в Тернополі площею 44 м2​. Дружині Ользі належить ще одна квартира в Тернополі площею 56 м2​ та нежитлове приміщення площею 13,7 м2​. В декларації також зазначено, що в 13 січня 2022 року Ольга Гевко стала власницею землі в селі Петриків площею 1017 м2​. Сім’я Гевко орендує квартиру в Києві площею 62, 4 м2​. В декларацію за 2024 рік Володимир Гевко вписав також будинок в Смиківцях площею понад 300 м2​ і земельну ділянку під ним. Ця нерухомість офіційно належить ТОВ «Навчально-консалтингова компанія “Профі-центр”», власником якої є дружина нардепа.

Володимиру та Ользі Гевко належать три автомобілі. Це Audi Q7 2015 року випуску та Mercedes-Benz 2015 року випуску. Ще один автомобіль Audi Q5 2019 року випуску вартістю 800 тис. грн Ольга Гевко отримала у власність в 2024 році.

Дружина нардепа вказала, що володіє корпоративними правами трьох компаній – двох українських та однієї польської. Це ТОВ «Навчально-консалтингова компанія “Профі-центр”», ТОВ «Профі-центр “Школа англійської мови”» і польське ТОВ «Профі-Центр», яке розташоване в місті Ряшів.

Володимир Гевко за 2024 рік заробив майже 1,8 млн грн. З цієї суми – 839 тис. грн зарплата народного депутата. У Верховній Раді Гевко також отримав 726 тис. грн виплат, які пов’язані з виконанням депутатських повноважень та 237 тис. грн компенсації за оренду житла в Києві. Декларант також отримав майже 69 тис. грн зарплати за викладацьку роботу в Західноукраїнському національному університеті. Нардеп задекларував дохід від відчуження рухомого майна в розмірі 130 тис. грн та надання в оренду майна в розмірі 120 тис. грн.

Його дружина Ольга Гевко, як підприємиця заробила понад 7,6 млн грн. Також вона отримала понад 500 тис. грн зарплати та понад 32 тис. грн пенсії.

Гевки тримають також гроші у готівці. Володимир Гевко задекларував 2,78 млн грн, 125 тис. доларів, 75 тис. євро. На банківських рахунках розміщено майже 113 тис. грн. Ольга Гевко готівкою тримає 5,5 млн грн, 55 тис. доларів. На різних банківських рахунках дружини нардепа в Україні є понад 157 тис. грн. В Польщі Ольга Гевко в банках Варшави тримає понад 15 тис. злотих, 45 тис. доларів і майже 16 тис. євро.