Нардеп зі Львова створив у Верховній Раді міжфракційне об'єднання для захисту вічних цінностей

23-річний Святослав Юраш є наймолодшим депутатом Верховної Ради

У Верховній Раді створили консервативне міжфракційне об’єднання «Цінності, Гідність, Родина», метою якого є захист вічних цінностей українського суспільства.

Ініціював його створення народний депутат зі Львова від «Слуги народу» Святослав Юраш (№27 у списку партії). До об’єднання увійшли 307 депутатів від кожної з фракцій та депутатських груп Верховної Ради.

«Мушу признатись Вам всім, що я прихильник вічних цінностей. В молодості пройшов через усі стадії деконструктивістських дуростей, релативістських банальностей і інших деструктивних фрівольностей. На щастя – виріс. Перереобдумав усе й уся і щасливий задекларувати, що у союзі з довгим списком західних і вітчизняних консервативних діячів, політиків та мислителів буду працювати, щоб примножити, захистити та укріпити вічне визначення родини, гідного життєвого вибору та цінностей, які допомагають прожити життя, достойне історії. Але я не сам. Сьогодні у Верховна Рада України оголосили про створення найбільшого міжфракійного об‘єднання “Цінності, Гідність, Родина”», – написав Святослав Юраш на Facebook 17 січня.

Співголовами об’єднання стали: Святослав Юраш – від «Слуги народу», Олег Волошин – від «Опозиційної платформи – За життя», Сергій Тарута – від «Батьківщини», Михайло Бондар – від «Європейської солідарності», Ірина Констанкевич – від депутатської групи «За майбутнє», Олександр Ковальов – від «Довіри», Оксана Савчук – від позафракційних депутатів. За словами Юраша, «консервативне крило» партії «Голос» ще визначається з кандидатурою співголови.

Метою міжфракційного депутатського об’єднання, що прописана в його маніфесті, є захист вічних цінностей українського суспільства і протидія «спробам знищити фундаментальне природне право в ім’я політичної моди». Також нардепи обіцяють підготувати та ухвалити закони, які «сприятимуть зміцненню родинних цінностей, принципів гідного суспільства та вихованню на основі сімейних цінностей дітей та молоді», а також популяризувати та донести «широкий спектр світової консервативної думки до української інтелектуальної спільноти».

Як пише Юраш, наразі створюється офіс об’єднання, роботу якого куруватиме виконавчий директор Асоціації розвитку суддівського самоврядування Олександр Васюк.

Хто такий Святослав Юраш

Святослав Юраш – син відомого львівського релігієзнавця, директора департаменту у справах релігії та національностей Мінікульту Андрія Юраша, наймолодший народний депутат (23 роки). Вчився на факультеті міжнародних відносин спершу у Варшавському університеті, потім – у Калькуттському (Індія). Навчання перервав через початок Євромайдану. Був одним із засновників прес-центру Євромайдану, деякий час також був заступником директора Світового конгресу українців у Києві. За участь у подіях Революції Гідності отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

Під час президентської кампанії був одним з публічних спікерів команди Зеленського і відповідав за зовнішню політику та digital-напрям. У минулому Юраш був головою комунікацій творчого об'єднання Babylon'13, до якого входять режисери та оператори, що займаються зйомкою документальних фільмів. Працював з Fox News на окупованій частині Донбасу.

У Верховній Раді очолює групи з міжпарламентських зв'язків з Ірландією та Бразилією.