Нардепа Сергія Кузьміних раніше викрили на отриманні хабаря у розмірі 558 тис. грн

Народного депутата від фракції «Слуга народу» Сергія Кузьміних примусово доставлять до Вищого антикорупційного суду для обрання запобіжного заходу. Сьогодні підозрюваний вчергове до суду не прийшов, повідомляє Lb.ua.

Нардепа мають доставити 24 лютого о 10:00 працівники Національного антикорупційного бюро. Проконтролювати це має Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Під час засідання суду адвокатка Кузьміних Лариса Криворучко заявила, що її підзахисний хворий та перебуває на лікарняному. Однак назву медичної установи вона не назвала. Також, за словами захисту, ні її, ні її клієнта, не повідомили належним чином про дату та час нинішнього суду. Мовляв, вона дізналась про нього за 3 хвилини до початку засідання.

Натомість прокурор САП Сергій Степанян наголосив, що немає офіційних відомостей про те, Кузьміних хворий і не може покинути заклад охорони здоров’я. На його переконання, причина неявки – неповажна, і суд може застосувати привід.

«Це нонсенс. Вони роблять все можливе, аби не отримувати повідомлення про виклик і тому нібито не з'являтися. Підозрюваний та захист демонструють тотальну неповагу до суду. На моїй пам’яті це перший раз, коли підозрюваний, не будучи в розшуку, просто не приходить. У сторонніх осіб може скластися враження, що саме так і має відбуватись процес. Мені здається, що сторона захисту вигадала собі таку забавку, аби знущатись над правоохоронною системою», – відреагував обвинувач.

Як інформував ZAXID.NET, у понеділок, 7 лютого, співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали депутата Кузьміних, коли він прибув до НАБУ зі своїм адвокатом. Проте Вищий антикорупційний суд не зміг встановити особу депутата, оскільки той не надав паспорта, і засідання перенесли на вівторок.

Депутат перебував у розшуку з 3 лютого. Сам Кузьміних стверджував, що дізнався про розшук із ЗМІ, а адвокати депутата – що він не приходив на виклик слідчих, бо перебуває у лікарні.

Депутата підозрюють в отриманні хабарів від постачальників медичної техніки – через перемогу у тендерах на закупівлю обладнання для лікарень Житомирської області. Депутату повідомили підозру у зловживанні впливом та отриманні хабаря. Йому загрожує штраф від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до п'яти років ув'язнення.