Підозрюваний в отриманні 558 тис. грн хабаря депутат Верховної Ради Сергій Кузьміних, якого напередодні затримали детективи Національного антикорупційного бюро, поїхав за своїм паспортом до Житомира і не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду, який має обрати запобіжний захід. Про це у вівторок, 8 лютого, повідомив Центр протидії корупції.

Засідання ВАКС мало відбутися вчора, однак депутат нібито забув паспорт у Житомирі. Використати додаток «Дія» він не може, оскільки телефон у нього вилучили.

Сьогодні ж депутат взагалі не прийшов до Вищого антикорупційного суду, де зібралося десятки журналістів.

Однак адвокатка депутата повідомила, що Кузьміних поїхав в Житомир за паспортом і не встиг повернутися до Києва, пише ZN.ua.

«Мій клієнт поїхав до Житомира, щоб взяти паспорт. Він готовий брати участь у засіданні в режимі онлайн-конференції із будівлі Житомирського апеляційного суду», – сказала адвокатка.

Вона додала, що засідання можна провести у режимі відеоконференції, оскільки Кузьміних перебуває в апеляційному суді Житомира та зможе брати участь у такому форматі.

Однак суддя ВАКС повідомив, що відповідне клопотання від захисту не отримував і оголосив технічну перерву.

Як інформував ZAXID.NET, у понеділок, 7 лютого, співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали депутата Кузьміних, коли він прибув до НАБУ зі своїм адвокатом. Проте Вищий антикорупційний суд не зміг встановити особу депутата, оскільки той не надав паспорта, і засідання перенесли на вівторок.

Депутат перебував у розшуку з 3 лютого. Сам Кузьміних стверджував, що дізнався про розшук із ЗМІ, а адвокати депутата – що він не приходив на виклик слідчих, бо перебуває у лікарні.

Депутата підозрюють в отриманні хабарів від постачальників медичної техніки – через перемогу у тендерах на закупівлю обладнання для лікарень Житомирської області. Депутату повідомили підозру у зловживанні впливом та отриманні хабаря.Йому загрожує штраф від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до п'яти років ув'язнення.