До обриву електромереж призвів снігопад з налипанням снігу

Через налипання мокрого снігу та падіння гілок на Львівщині повністю або частково знеструмлено 227 населених пунктів, повідомляє пресслужба ПрАТ «Львівобленерго».

За повідомленням ЛОЕ, на 10:00 неділі, 23 листопада, через негоду повністю знеструмлені 227 населених пунктів та 236 – частково.

Знеструмлення зафіксовано у таких районнах електричних мереж:

південному – Дрогобицька, Бориславська, Стрийська, Сколівська частина;

карпатському – Самбірська, Старосамбірська частини;

західному – Городоцька, Жовківська, Яворівська, Мостиська частини;

центральному – Пустомитівська, Миколаївська, Перемишлянська, Жидачівська частини;

північному – Чевоноградсько-Сокальська частина;

львівські міські електричні мережі – Пустомитівська, Жовківська частини.

Над ліквідаціє наслідків негоди працюють 178 бригад «Львівобленерго» у складі 765 працівників, задіяно 267 одиниць техніки.

Енергетики нагадують про правила безпеки:

не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів – можна отримати смертельний удар електрострумом;

відходити з небезпечної зони потрібно «гусячим кроком»: звести ступні ніг разом, не відривати їх одна від одної і від землі та пересуватися дрібними ковзаючими кроками;

організуйте охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив, до приїзду оперативно-виїзної бригади «Львівобленерго».

Про обрив електромереж слід повідомляти за номерами: 0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно) або на інші номери кол-центру: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.

Залишити повідомлення також можна у чат-ботах «Львівобленерго» у Вайбері або Телеграмі, а також через мобільний застосунок КомКом.

Якщо через негоду впали дерева або гілки, травмувались люди, слід повідомляти екстрені служби за телефонами: 101, 112 або 103.