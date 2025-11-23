Наслідки негоди на Львівщині – майже 500 населених пунктів знеструмлені
Над ліквідацією обривів працюють понад 170 бригад
До теми
Через налипання мокрого снігу та падіння гілок на Львівщині повністю або частково знеструмлено 227 населених пунктів, повідомляє пресслужба ПрАТ «Львівобленерго».
За повідомленням ЛОЕ, на 10:00 неділі, 23 листопада, через негоду повністю знеструмлені 227 населених пунктів та 236 – частково.
Знеструмлення зафіксовано у таких районнах електричних мереж:
південному – Дрогобицька, Бориславська, Стрийська, Сколівська частина;
карпатському – Самбірська, Старосамбірська частини;
західному – Городоцька, Жовківська, Яворівська, Мостиська частини;
центральному – Пустомитівська, Миколаївська, Перемишлянська, Жидачівська частини;
північному – Чевоноградсько-Сокальська частина;
львівські міські електричні мережі – Пустомитівська, Жовківська частини.
Над ліквідаціє наслідків негоди працюють 178 бригад «Львівобленерго» у складі 765 працівників, задіяно 267 одиниць техніки.
Енергетики нагадують про правила безпеки:
не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів – можна отримати смертельний удар електрострумом;
відходити з небезпечної зони потрібно «гусячим кроком»: звести ступні ніг разом, не відривати їх одна від одної і від землі та пересуватися дрібними ковзаючими кроками;
організуйте охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив, до приїзду оперативно-виїзної бригади «Львівобленерго».
Про обрив електромереж слід повідомляти за номерами: 0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно) або на інші номери кол-центру: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.
Залишити повідомлення також можна у чат-ботах «Львівобленерго» у Вайбері або Телеграмі, а також через мобільний застосунок КомКом.
Якщо через негоду впали дерева або гілки, травмувались люди, слід повідомляти екстрені служби за телефонами: 101, 112 або 103.