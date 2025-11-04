Митрополиту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

У вівторок, 4 листопада, Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП на Донеччині, який поширював фейки про оборонців України.

Слідчі задокументували нові злочини з боку настоятеля одного з монастирів УПЦ МП на прифронтовій території Донеччини. Правоохоронці встановили, що митрополит Арсеній публічно заперечував злочини Росії та поширював фейки про Сили оборони. Зокрема, навесні 2022 року під час літургії клірик заперечував причетність окупантів до масованих обстрілів регіону, коли було пошкоджено декілька місцевих храмів.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили митрополиту про підозру за виправдовування збройної агресії РФ проти України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні 2024 року СБУ повідомляла про викриття клірика на несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування ЗСУ. Досудове розслідування за цим епізодом уже завершили, а матеріали справи скерували до суду.