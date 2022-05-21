У підвалі жили й переховувалися близько 100 монахинь та монахів, а також діти

На Донеччині російські війська розбомбили церкву УПЦ МП, в підвалі якої переховувалися цивільні. У підвалі храму жили й переховувалися близько 100 служителів церкви – монахині, монахи та діти. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

«Внаслідок авіаудару російських військ було зруйновано скит на честь ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість» Святогірської лаври в селі Богородичне Донецької області», – повідомили у поліції Донецької області.

Поліцейські разом з військовими, прикордонниками та теробороною вмовили богослужителів виїхати у безпечніше місце.

За інформацією «Української правди», 20 травня евакуаційним транспортом правоохоронці вивезли понад 40 жінок, 20 дітей та чоловіків. А також врятували п’ятьох людей з інвалідністю – мешканців села, які не могли вибратися самостійно.