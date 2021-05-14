Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна отримає наступну партію вакцини компанії AstraZeneca надійде до України вже 24-25 травня. Про це він повідомив в п’ятницю, 14 травня, передає «Укрінформ».

Він розповів, що в наступній партії буде 700 тис. доз вакцин. З них вже зарезервовано біля 30 тис доз для другого щеплення тих, хто вакцинувався наприкінці лютого-початку березня.

Водночас Ляшко не уточнив, звідки саме має надійти вакцина ­– з Індії чи Південної Кореї.

«Це єдиний продукт, без різниці, на якому майданчику вироблений», – резюмував він.

13 травня МОЗ повідомило, що пункти щеплень в Україні використали майже всю вакцину AstraZeneca, призначену для першої дози.

Зауважимо, що в Україну через прямі закупівлі вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield. В межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тис. AstraZeneca-SKBio та 117 тис. доз препарату Pfizer.