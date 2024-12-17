Північноатлантичний альянс (НАТО) взяв на себе координацію військової допомоги Україні замість Сполучених Штатів Америки. Таким чином союзники намагаються гарантувати стабільність підтримки України на тлі побоювань, що обраний президент США Дональд Трамп може скоротити допомогу, повідомило джерело агентства Reuters у вівторок, 17 грудня.

Координація військової допомоги для України надає НАТО більш безпосередню роль у російсько-українській війні, але не передбачає залучення власних військових сил Альянсу. Водночас цей крок може мати обмежений ефект, зважаючи на те, що США мають основну роль в Альянсі й надають Україні більшість всього озброєння, повідомляє агентство.

Штаб-квартира нової місії НАТО в Україні під назвою «Допомога НАТО в галузі безпеки та навчання України» (NSATU) розташована на американській базі Клей Баракс у місті Вісбаден (Німеччина). Загальна чисельність NSATU складатиме близько 700 осіб, включаючи персонал, розміщений у штабі НАТО в Бельгії та логістичних центрах у Польщі та Румунії. Співрозмовник Reuters повідомив, що місія вже розпочала свою роботу.

Агентство нагадує, що раніше за координацію західної військової допомоги для України відповідала контактна група з питань оборони України у форматі «Рамштайн», членами якої є близько 50 країн.

До слова, раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що активно намагатиметься закінчити війну в Україні після приходу до влади, однак Україна не отримуватиме стільки ж військової допомоги від США, як при адміністрації Джо Байдена. Також він виступив проти дозволу Україні бити вглиб Росії американськими ракетами.

12 грудня Палата представників США проголосувала за ухвалення бюджету на оборону країни у 2025 році без положення про продовження програми ленд-лізу для України, що дозволяла пришвидшити поставки озброєнь. Посолка України в США Оксана Маркарова заявила, що механізм ленд-лізу спробують зберегти в іншому законопроєкті.