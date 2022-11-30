Країни НАТО збільшили виробництво запчастин та боєприпасів радянського зразка

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що НАТО планує інвестувати у виробництво боєприпасів радянського зразка, які використовують Збройні сили України. Такі снаряди можуть виготовляти на території Європи. Про це пише CNN.

Блінкен водночас не уточнив, компанії яких країн потенційно можуть стати виробниками.

«Ми розглядаємо всі варіанти, щоб переконатися, що, знову ж таки, українці отримають те, що їм потрібно й що може бути найбільш ефективним для них. Дещо із цього стосується систем радянських часів, які були в них на озброєнні десятиліттями, і, наприклад, забезпечення боєприпасами для цих систем», – сказав Блінкен.

Він зазначив: у деяких випадках для цього може знадобитися «виробництво того, що вже давно не вироблялося».

Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли, що Північноатлантичний Альянс обговорює варіант інвестування в старі заводи Чехії, Словаччини та Болгарії, щоби ті виготовляли дефіцитні артилерійські снаряди радянського зразка для України.

Як інформував ZAXID.NET, раніше у ДК «Укроборонпром» повідомили, що Україна спільно вироблятиме й розроблятиме важке озброєння, військову техніку та боєприпаси з країнами НАТО. Документи вже підписано із шістьма державами, серед яких Польща, Чехія, Франція, Данія. Старі заводи Чехії, Словаччини та Болгарії можна перезапустити, щоби ті виготовляли дефіцитні артснаряди для Україн