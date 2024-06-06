Росія глушить своїми системами РЕБ глобальну систему GPS

НАТО хоче розширити співпрацю у сферах оборонних технологій та обміну розвідувальними даними про можливості російської галузі радіоелектронної боротьби. Про це заявив помічник генерального секретаря НАТО Девід ван Веел, повідомило 6 червня Bloomberg.

За словами посадовця, наразі готується угода про нові стандарти для обміну інформацією між Україною та НАТО. Зокрема йдеться про ланцюги постачання дронів. Укладання угоди завершать до саміту Альянсу в американському Вашингтоні в липні 2024 року.

«Однією з цілей програми є допомогти Україні стати великомасштабним постачальником технологій після закінчення війни. За словами ван Веела, НАТО також хоче відтворити швидке впровадження та розгортання технологій в Україні з початку війни», – повідомило агентство.

Про розвиток співпраці з Україною посадовець повідомив під час першого Форуму оборонних інновацій Україна – НАТО у Кракові. В ньому взяли участь 17 країн-союзниць, зокрема, США та Бельгія. Тоді політики розглядали варіанти протидії глушінню глобальної системи позиціювання GPS з боку Росії. За даними Bloomberg, наразі це обговорення є особливо актуальним на тлі дозволів деяких країн застосовувати їхнє озброєння для атак на територію Росії.

Нагадаємо, 30 травня в США підтвердили дозвіл на використання американської зброї по території Росії. Зазначається, що країна дозволила атакувати військові цілі не лише біля кордону з Харківщиною. Україна зможе використовувати американську зброю вздовж всього кордону з Росією, зокрема на Сумщині.

Втім, 1 червня у США заявили, що дозвіл бити по території Росії не стосується ракет ATACMS або ударів на великі відстані вглиб Росії. Вже 6 червня Джо Байден заявив, що Україна не отримувала дозволу бити «по Москві та по Кремлю».