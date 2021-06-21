Дмитро Кулеба заявив, що НАТО не дало жодного натяку на терміни вступу України до блоку

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що з часу Бухарестського саміту, який відбувся у 2008 році, НАТО не зробило нічого для членства України в Альянсі. Про це він розповів в інтерв’ю турецькому інформагентству Anadolu.

«Якщо ви запитаєте мене, що з 2008 року було зроблено НАТО для досягнення цього, для реалізації цього рішення, я відповім дуже чесно – нічого. З 2008 року НАТО не зробило жодного кроку для виконання цього рішення», – розповів він.

Він також попросив НАТО надати Україні чіткий список реформ для вступу в Альянс. Адже, чим більше Україна проводить реформ, тим більше очікувань від НАТО.

«Президент США Джо Байден підтвердив в своїх численних коментарях, що він розглядає Україну як повноправного члена Альянсу – це хороша сторона. Однак погана полягає в тому, що НАТО не дало жодного натяку на терміни вступу», – резюмував він.

Нагадаємо, що 14 червня за підсумками брюссельського саміту НАТО лідери 30 країн-членів схвалили комюніке, в якому підтверджується прийняте в 2008 році на Бухарестському саміті рішення про те, що Україна стане членом Альянсу через План дій щодо членства (ПДЧ).

Президент США Джо Байден водночас заявив, що агресія Росії на Донбасі не є перешкодою для України на шляху до вступу в НАТО, а головною умовою залишаються – відповідність критеріям Альянсу і боротьба з корупцією