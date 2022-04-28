НАТО готове підтримувати Україну у війні проти Росії «протягом багатьох років», включаючи допомогу у переході до сучасних західних озброєнь і систем. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters.

«Ми повинні бути готові до довгострокової перспективи. Є висока ймовірність того, що ця війна затягнеться і триватиме місяці й роки», – сказав Столтенберг на молодіжному саміті в Брюсселі.

Глава НАТО заявив, що Захід продовжуватиме чинити максимальний тиск на президента Росії, щоб він припинив вторгнення в Україну за допомогою санкцій та економічної, а також військової допомоги Києву.

«Союзники по НАТО готуються надавати підтримку протягом тривалого періоду часу, а також допомагати Україні транзитом, переходом від старого обладнання радянських часів до більш сучасного озброєння та систем за стандартом НАТО, що також потребуватиме додаткової підготовки», – сказав Столтенберг.

Більшість важкого озброєння, яке країни НАТО надіслали Україні, є радянською зброєю, яка все ще знаходиться на складах східноєвропейських держав-членів НАТО, але Сполучені Штати та деякі інші союзники почали постачати Києву західні гаубиці.