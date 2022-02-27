У Миколаєві наряд Нацгвардії спільно з міським комісаром зупинив фури з маркування мережі супермаркетів «АТБ», у яких переховувались російські військові. Про це у неділю, 27 лютого, повідомило МВС.

Як вказано у повідомленні МВС, під час огляду фур виявили російських окупантів, які були знешкоджені. Інформації про кількість знищених росіян немає.

Мережа «АТБ» у Facebook назвала інформацію про використання росіянами двох їхніх вантажівок фейком.

«Каналами комунікації починають поширювати інформацію, про нібито використання російськими військовими вантажних автомобілів «АТБ» для свого переміщення. Зокрема, що Миколаєві на КПП були зупинені дві таких фури, в яких були російські військові. Під час бою їх було знищено. Це неправдива та фейкова інформація!», – заявили в «АТБ».

Російські війська намагаються прорвати оборону на півдні України, тривають бої за Херсон, Одесу та Миколаїв. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що ввечері 27 лютого у Миколаєві очікуються бої, мешканцям варто сховатись в укриття через повітряну тривогу.

Хроніка вторгнення Росії – у прямій трансляції ZAXID.NET. День четвертий