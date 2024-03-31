Кирило Буданов розповів про наявне озброєння росіян

Російські військові тривалий час не задали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Це дало їм змогу накопичити озброєння, зокрема, і крилаті ракети «Калібр». Про це у неділю, 31 березня, розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За словами Кирила Буданова, для ударів по Україні росіяни поки що застосовують крилаті ракети Х-101, адже вони є більш ефективними. За цей час російські військові накопичили певну кількість ракет «Калібр» і можуть найближчим часом їх застосувати.

«Калібри» накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосуванняє. Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо «Калібри», тому що кількість Х-101 значно скоротилася», – сказав Кирило Буданов.

До слова, 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 росіяни застосували в ніч на 31 березня. Їх пуски відбулись із літаків стратегічної авіації Ту-95мс. Район пусків – Саратовська область Росії. Своєю чергою українські захисники знищили дев’ять крилатих ракет Х-101/Х-555 та дев’ять ударних безпілотників типу Shahed.