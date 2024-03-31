Найближчим часом росіяни можуть застосувати ракети «Калібр», – Кирило Буданов
За словами Кирила Буданова, росіяни тривалий час накопичували крилаті ракети «Калібр»
Російські військові тривалий час не задали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Це дало їм змогу накопичити озброєння, зокрема, і крилаті ракети «Калібр». Про це у неділю, 31 березня, розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону «Єдині новини».
За словами Кирила Буданова, для ударів по Україні росіяни поки що застосовують крилаті ракети Х-101, адже вони є більш ефективними. За цей час російські військові накопичили певну кількість ракет «Калібр» і можуть найближчим часом їх застосувати.
«Калібри» накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосуванняє. Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо «Калібри», тому що кількість Х-101 значно скоротилася», – сказав Кирило Буданов.
До слова, 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 росіяни застосували в ніч на 31 березня. Їх пуски відбулись із літаків стратегічної авіації Ту-95мс. Район пусків – Саратовська область Росії. Своєю чергою українські захисники знищили дев’ять крилатих ракет Х-101/Х-555 та дев’ять ударних безпілотників типу Shahed.