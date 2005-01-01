Названо причину масової загибелі диких птахів на Херсонщині

СуспільствоВолодимир Пиріг, 12 січня3570

До теми

Головне управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів у Херсонській області заявляє, що причиною загибелі 5,2 тис. диких птахів у Каланчацькому районі Херсонської області (півострів Карадай) є інфекційна хвороба бактеріального походження пастерельоз, повідомив журналістам начальник обласної Держпродспоживслужби Віталій Боярський.

З його слів, які процитували «Українські новини», заразитися пастерельозом можуть як всі види птахів, так і ссавці.

Він також додав, що на інфікованій території введено карантин.

Як відомо, перші повідомлення про виявлення великої кількості загиблих диких птахів (переважно, – лиски, кілька лебедів і білоокі) почали надходити 7 січня від жителів сіл Роздольне та Хорли. Ветеринари взяли проби біоматеріалу птахів і спрямували на дослідження в Київський державний науково-дослідний інститут лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Підозри на високопатогенний грип А і ньюкаслську хворобу (вірусна псевдочума птахів) – інфекції, що входять до Списку "А" Міжнародного епізоотичного бюро, не підтвердилися. В обласній Держпродспоживслужбі також припускали, що птахів отруїли або водою, або кормом.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

В морі на Херсонщині виявили масову загибель диких птахів ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук