Національний банк 24 лютого повідомив, що анулював фінансову ліцензію компанії «Спектрум Ессетс» через зв’язки з Російською Федерацією.

Нацбанк 24 лютого відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії «Спектрум Ессетс» з огляду на визнання ділової репутації цієї установи небездоганною. На початку лютого НБУ отримав підтвердження від державних органів спеціального призначення інформації про наявність у власниці цієї компанії Маріни Євсєєвої російського громадянства.

«Радіо Свобода» пише, що відкликання ліцензії Нацбанку позбавляє компанію права надавати гроші в кредит і стягувати відсотки. Крім того, «Спектрум Ессетс» може втратити ще й активи ліквідованих банків, які компанія придбала на аукціоні у лютому 2024 року, адже правила державних торгів забороняють в них участь громадян Росії.

Відзначимо, що у грудні 2024 року «Схеми» опублікували журналістське розслідування, в якому розповіли, що компанія «Спектрум Ессетс» перемогла в державному аукціоні в Україні, отримавши у свою власність активи ліквідованих українських та російських банків на загальну суму 2,8 млрд грн. На той момент власниця компанії Євсєєва мала чинне російське громадянство. Розслідувачі також встановили, що після початку повномасштабного вторгнення вона продовжувала відвідувати Росію.

На запитання «Схем» Євсєєва відповіла, що проживає у США і відмовилася від російського громадянства, але документально це підтвердити не змогла.

Нагадаємо, у січні Служба безпеки України затримала посадовця одного з найбільших державних банків України за підозрою у пособництві Росії. За даними слідчих, банкір перераховував гроші на потреби російських військових.