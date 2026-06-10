У 2026 році Різдво Івана Хрестителя припадає на 24 червня

Різдво Івана Хрестителя належить до найважливіших літніх церковних свят. Після переходу більшості українських церков на новоюліанський календар дата святкування змінилася, тому тепер віряни відзначають його не в липні, а в червні. Це свято поєднує глибокий духовний зміст, біблійну історію та давні народні звичаї, які збереглися до наших днів. Більше про цей день пише ТСН.

Коли святкують Різдво Івана Хрестителя у 2026 році

У 2026 році Різдво Івана Хрестителя припадає на 24 червня. Саме цього дня віряни вшановують народження пророка, який став Предтечею Ісуса Христа та підготував людей до приходу Спасителя.

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Свято належить до особливих дат церковного календаря, адже народження святих відзначають досить рідко. Окрім Івана Хрестителя, Церква окремо святкує лише Різдво Ісуса Христа та Різдво Пресвятої Богородиці.

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Духовне значення свята

Для християн Різдво Івана Хрестителя є нагадуванням про силу віри, смирення та покаяння. Усе життя пророка стало прикладом служіння Богові та готовності виконувати своє покликання.

Свято спонукає замислитися над духовним очищенням, переосмисленням власних вчинків та прагненням до внутрішньої гармонії.

Народні традиції цього дня

Свято Різдва Івана Хрестителя тісно переплелося з літніми народними звичаями. У багатьох регіонах України цього дня збирають лікарські рослини, які, за народними уявленнями, мають особливу силу.

Серед найпоширеніших традицій:

плетіння вінків із польових квітів;

збирання лікувальних трав;

родинні зустрічі на природі;

прикрашання оселі свіжою зеленню.

Особливо цінували звіробій, м’яту, чебрець та інші ароматні рослини, які висушували та зберігали протягом року.

Чим Різдво Івана Хрестителя відрізняється від Івана Купала

Часто ці два свята помилково ототожнюють через їхню близькість у календарі. Проте між ними існує суттєва різниця.

Різдво Івана Хрестителя є церковним святом, присвяченим народженню великого пророка. Натомість Івана Купала належить до народних літніх обрядів, які сформувалися ще в дохристиянські часи та згодом поєдналися з окремими християнськими традиціями.

Сьогодні Церква наголошує саме на духовному змісті свята та постаті Івана Предтечі.