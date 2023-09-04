Під час повномасштабної війни щонайменше п’ятеро депутатів Львівської обласної та міської рад стали студентами денної форми навчання. Вік студентів коливається від 28 до 53 років. Відповідно до законодавства, очне навчання є одною з підстав для відстрочки від мобілізації під час воєнного стану. Тому цей шлях активно використовують ухилянти від військової служби. А саме депутатство в місцевих радах не убезпечує від призову до війська.

ZAXID.NET запитав депутатів, що їх спонукало сісти за студентські парти в час війни. Також поцікавилися думкою обранців про ініціативу скасувати відстрочку від мобілізації для студентів віком понад 30 років.

Студенти Львівської облради

Вперше список депутатів-студентів оприлюднив львівський Telegram-канал «Таємниці Ратуші». ZAXID.NET з’ясував, що лише п’ятьох з восьми депутатів можна вважати умовними ухилянтами. Двоє депутатів зі списку Ростислав Добош та Назарій Бербека навчаються заочно, а 46-річний депутат від УГП Віталій Андрейко заперечив, що став студентом.

Так 53-річний депутат Львівської облради від НРУ Юрій Мазур, який має дві вищі освіти, у цьому році став аспіратом приватного вишу – Львівський університет бізнесу та права – за спеціальністю «судоустрій, адвокатура, прокуратура». Навчання в аспірантурі дає йому відстрочку від мобілізації.

«Як що спонукало? Вже є певні досягнення в політиці, став депутатом обласної ради. Те, що пишуть про якихось там ухилянтів – це зовсім не відповідає дійсності, – запевняє Юрій Мазур. – Я пишу статті у співавторстві з працівниками СБУ, розвідки про судоустрій в умовах військового стану. Планую продовжувати політичну діяльність. Для того потрібне звання якогось кандидата наук чи доктора філософії в галузі права. Адже люди, які мають наукові звання, вже претендують на певні комісії в раді».

При цьому Юрій Мазур скептично висловлюється про військову службу колег-депутатів. Нагадаємо, після початку повномасштабної війни 12 депутатів Львівської облради пішли до війська.

«Депутати-військові, самі розумієте, на кожну сесію, комісію їх зобов’язані відпускати, відповідно до чинного законодавства. Тому знаєте, не сильно ми ухиляємся. Залежить ще, хто як воює», – каже обранець.

Розмірковуючи про можливість скасування відстрочки від мобілізації для чоловіків, які здобувають другу-третю вищу освіту після 30 років, Юрій Мазур каже: «Є випадки, коли люди з двома вищими освітами йдуть в профтехучилище на перукаря, бо не можуть собі знайти роботу за фахом під час війни. Хто як. На це не треба звертати увагу. А звертати увагу на тих людей, яких ніхто не фіксує, вони ходять по вулицях і не звертаються до військкомату».

Студентом цього ж приватного університету минулого року став 35-річний депутат Львівської облради від «Голосу» Захар Миляник. Раніше він розповів ZAXID.NET, що є молодшим лейтенантом запасу медроти, закінчив військовому кафедру під час навчання у медуніверситеті, але має відстрочку від мобілізації, бо навчається в магістратурі Львівського університету бізнесу та права.

Студентом Львівської політехніки в цьому році намагався стати 28-річний депутат Львівської облради від «Слуги народу» Роман Фединяк. Він подав заяву на вступ в магістратуру на спеціальність «публічне управління та адміністрування» та рекомендований до зарахування на контракт. Водночас, депутат заявляє, що таким чином тільки пробував свої сили, а ставати студентом не планує. Пересвідчитися в цьому можна буде трохи згодом, адже зарахування на навчання в магістратуру ще триває.

«Я не є студентом і не планую ним бути поки що, – запевняє Роман Фединяк. – Так, це моя заява, але я не планую вступати в політехніку. Я кожного року пробую вступати, подаю заяви в різні вузи, пробую свої знання, чи можу бути зарахований. Заради власного досвіду».

47-річний депутат, голова фракції «Голос» у Львівській облраді Ростислав Добош з минулого року є студентом-заочником Українського католицького університету за спеціальністю «публічне управління та адміністрування». Заочна форма навчання не є підставою для відстрочки від мобілізації.

«Мені бракувало знань в депутатській діяльності. Я студент заочної форми навчання, це не дає відтермінування від мобілізації. Я не маю управлінської освіти, моя перша освіта була інженерна. Тому, щоб прислужитися державі, така освіта мені дуже потрібна», – пояснює депутат.

Студенти Львівської міськради

Одразу троє депутатів Львівської міськради пішли здобувати освіту в цьому році.

34-річний депутат від «Європейської солідарності», адвокат Володимир Марусяк став студентом денної форми за спеціальністю «публічне управління та адміністрування» в УКУ.

«Бажання було ще раніше. Але, по-перше, в минулому році через зайнятість і дотичність до ЗСУ не було можливості підготуватися. По-друге, я закінчив їхню програму «Good Governance» (Добре врядування) і наступним етапом було навчання. По-третє, я маю юридичну освіту, водночас займаюся депутатською діяльністю, тому не маю достатніх спеціальних знань, щоб бути активним депутатом. Тому така освіта дозволятиме мені краще розуміти принципи і засади місцевого самоврядування, публічної влади, кооперуватися і робити нові проекти», – пояснює Володимир Марусяк своє бажання вчитися.

Депутат називає «збігом обставин» те, що став студентом під час війни. Запевняє, що це не для отримання відстрочки від мобілізації, адже після початку великої війни долучився до добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ). Це підрозділи добровольців, сформовані для територіальної оборони в межах певної громади, які не є у складі ЗСУ та не залучаються до воєнних дій.

«Наказом командувача сил територіальної оборони я призначений одним із командирів добровольчого формування територіальної громади. Зараз перебуваю у складі ДФТГ №2, що підпорядковується 125 бригаді. ДФТГ несуть службу у Львові, пов’язану з охороною певних об’єктів. Є бойові розпорядження і накази, виконуємо певні завдання. Моє навчання ніяк не впливає на проходження цієї служби», – запевняє Володимир Марусяк.

Аспіратом Львівської політехніки цього року став 46-річний депутат від «Європейської солідарності», журналіст Антін Борковський, який з минулого року є викладачем кафедри журналістики цього вишу.

«З урахуванням того, що я викладаю у Львівській політехніці, з’явилася ідея ще і відновити роботу над дисертацію», – пояснює Антін Борковський.

Депутат запевняє, що нормально сприймає скасування відстрочки від мобілізації для чоловіків, які здобувають вищу освіту після 30 років. На його думку, «потрібно приводити законодавство до єдиного знаменника, адже відбувається багато дивних історій».

Студентом-заочником УКУ став і 38-річний міський обранець від «Європейської солідарності» Назарій Бербека.

«Я вступив на публічне управління та адміністрування. Я став депутатом у 35 років, вважаю це хорошою практикою вдосконалюватися і навчатися чогось нового у сфері публічного управління. Це дуже цікава програма, я вже давно хотів доєднатися», – каже Назарій Бербека.

«Це не є підставою для відстрочки, – зауважує депутат. – Вважаю, що кожен відслужить, не зважаючи, де вчиться і що робить. Кожному прийде свій час».

Якщо ви володієте інформацією про депутатів інших місцевих рад Львівщини, які стали студентами у час великої війни, просимо повідомляти на електронну пошту: n.shutka@zaxid.net.