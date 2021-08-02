Негода знеструмила понад 500 населених пунктів у семи областях
Найбільше населених пунктів залишилися без світла через негоду у Львівській і Закарпатській областях
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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Через сильні пориви вітру, дощі та грози в Україні на ранок понеділка, 2 серпня 529 населених пунктів виявилися знеструмленими, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За інформацією рятувальників, без електропостачання залишилися люди в семи областях:
- у Львівській області негода знеструмила 298 населених пунктів;
- у Закарпатській – 90;
- в Івано-Франківській – 57;
- у Тернопільській – 44;
- у Чернівецькій – 16;
- у Чернігівській – 14;
- у Житомирській – 10.
Над відновленням електропостачання вже працюють бригади обленерго.
Нагадаємо, у Львові внаслідок негоди, яка пронеслася містом увечері неділі, 1 серпня, загинули двоє людей. Крім того, через сильний вітер у центрі Львова впало дерево.
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