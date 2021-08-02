Через сильні пориви вітру, дощі та грози в Україні на ранок понеділка, 2 серпня 529 населених пунктів виявилися знеструмленими, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, без електропостачання залишилися люди в семи областях:

у Львівській області негода знеструмила 298 населених пунктів;

у Закарпатській – 90;

в Івано-Франківській – 57;

у Тернопільській – 44;

у Чернівецькій – 16;

у Чернігівській – 14;

у Житомирській – 10.

Над відновленням електропостачання вже працюють бригади обленерго.

Нагадаємо, у Львові внаслідок негоди, яка пронеслася містом увечері неділі, 1 серпня, загинули двоє людей. Крім того, через сильний вітер у центрі Львова впало дерево.