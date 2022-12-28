Чим загрожують неоплачені борги та штрафи

Якщо не сплатити штраф, податки або комунальні платежі вчасно, то щодо боржника буде відкрито виконавче провадження по стягненню заборгованості. Це може викликати деякі незручності.

Зокрема, проти боржника можуть застосувати:

Блокування карток

З 2021 року в Україні запрацював автоматизований арешт рахунків боржників у банківських установах. Це означає, що за запитом виконавця фінустанови надають інформацію про клієнта, а його рахунки опиняються під арештом, згідно із постановою.

Відмову у кредиті

Всі банки та інші кредитні установи перед наданням кредиту перевіряють свого позичальника. Одним із показників є майновий стан, який оцінюють за різними джерелами: ЄДР боржників, судовими справами, обтяженнями рухомого майна тощо. Якщо позичальник матиме запис в Реєстрі боржників, це може бути підставою для відмови у позиці.

Скасування угоди

Крім цього, дуже часто угоди по купівлю-продаж нерухомості чи авто зриваються через фігурування продавця у Реєстрі боржників. Зазвичай неприємна інформація виявляється просто перед укладанням угоди, що призводить до низки проблем.

У багатьох ситуаціях людина може не знати, що у неї є борги. Багато документів досі надсилається поштою, яку адресати часто не перевіряють, а відтак не отримують. А може бути й таке, що повідомлення про борг взагалі не відправили через брак коштів чи неуважність.

Допомогти розв'язати проблему з поінформованістю про борги та штрафи можуть цифрові сервіси. Дані про штрафи, суди та борги відкриті для усіх користувачів мережі.

На яких ресурсах можна перевірити штрафи

Перевірка свого імені у базах боржників може вберегти від неочікуваних проблем / Фото Pexels

1. Штрафи за порушення ПДР

Сервіс перевірки адміністративних правопорушень – це державний сервіс, який дозволяє перевірити штрафи за перевищення швидкості.

2. Реєстр боржників

Реєстр доступний на сайті Мін'юсту. Він містить дані про всіх боржників за всіма виконавчими провадженнями щодо стягнення аліментів, кредитів, штрафів за порушення ПДР тощо. Шукати потрібну інформацію можна за прізвищем та іменем і датою народження.

3. Судові справи

Судові справи доступні за посиланням. У відкритому доступі тут інформація про стан розгляду справ, що включає судові спори про кредити, аліменти, штрафи ПДР, які підсудні судам, наприклад, п’яне водіння чи ДТП. Користувачі сайту можуть шукати дані за прізвищем та іменем особи.

4. Реєстр судових рішень

Дані доступні на офіційному сайті. В даному реєстрі можна переглянути судові документи та дізнатися деталі справи.

5. Сервіс Scanbe.io

Scanbe.io – це онлайн сервіс перевірки людей за відкритими реєстрами. База даних об'єднує всі державні реєстри. Тож на одному сайті можна перевірити як борги, так і штрафи чи арешти українців.

Користуватись Scanbe.io значно зручніше, адже цей сервіс не потребує навичок роботи з реєстрами та не вимагає багато часу на пошуки. Дані тут групуються за ПІБ з усіх реєстрів. Крім цього, перевіряти інформацію на Scanbe.io можна не лише про себе, а й про близьких, знайомих чи бізнес-партнерів.

Із такою інформаційною базою можна випередити чимало неприємних ситуацій. А витрачаючи всього 5 – 10 хвилин на місяць для перевірки реєстрів, кожен зможе захистити себе від проблем, які несуть неоплачені штрафи і заборгованості.