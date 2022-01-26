Ігор Бандасюк працює вчителем музики у Кременецькому НВК

Кременецький районний суд поновив на роботі вчителя Ігоря Бендасюка, якого відсторонили від занять зі школярами через відмову від вакцинації. За інформацією «Суспільного», суд також зобов'язав виплатити зарплату чоловіку за два місяці, коли він не працював.

Кременчанин Ігор Бендасюк працює вчителем музики в Кременецькому навчально-виховному комплексі. Коли розпочалася вакцинальна кампанія від коронавірусу серед вчителів, практично всі педагоги в школі зробили щеплення. Чоловік відмовився, через що директорка відсторонила його від проведення уроків. Рішення про відсторонення вчитель оскаржив у суді і таки домігся поновлення на роботі. «Я вакцинуватись не збираюсь, це моє право і кожна людина має обирати сама, що робити. Ніхто не має права мені нав'язати своєї думки. Через те я і позивався до суду», – розповів Ігор Бендасюк.

Згідно з рішенням суду, школа також має виплатити вчителю зарплату за два місяці. Саме на цей період було відсторонено Ігоря Бендасюка від вчителювання. Зараз вчитель викладає уроки, але дистанційно. Чоловік каже, що через це готує новий позов на керівництво школи.

«Поставили мене в такі умови: або я здаю ПЛР-тест, або я сам йду на дистанційне навчання. Я був змушений піти на це, щоб вся школа не йшла на дистанційне навчання. Практично, я погодився під тиском. На дистанційному навчанні мені дуже важко, бо я відчуваю себе приниженою людиною», – додає Ігор Бендасюк.

Загалом, суди по-різному виносять рішення у подібних справах. Так, у Ковелі, наприклад, невакциновану вчительку поновили на роботі і зобов'язали виплатити 23 тис. грн компенсації. А в Любомлі суд відхилив позов невакцинованої педагогині про відновлення на роботі.