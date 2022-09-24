Нідерланди заявили, що готові приймати росіян, які приїдуть до країни, втікаючи від мобілізації в РФ. Держсекретар з притулку і міграції Ерік ван дер Бург заявив, що росіяни, які приїдуть до Нідерландів, щоб уникнути військової служби в РФ, «точно не будуть вислані назад», повідомляє видання «Європейська правда» з посиланням на RTL.

Зазначається, що питання про надання притулку росіянам, які не хочуть воювати, буде вирішуватися в кожному конкретному випадку окремо.

«Ключове питання полягає в тому, що відбувається, коли їх відправити назад: чи приймають їх із розпростертими обіймами, чи їм загрожує небезпека?» – зазначив Ван дер Бург.

Наприкінці червня Ван дер Бург вирішив, що російським призовникам, які відмовляються воювати в Україні або дезертирують, дозволять залишитися в країні принаймні до кінця 2022 року.

Служба імміграції та натуралізації Нідерландів поки що не отримала заявок від жодного російського ухилянта. За даними служби, з початку війни 83 росіяни попросили притулку в Нідерландах. Фонд у справах біженців також повідомив, що не бачить ніякого ефекту від часткової мобілізації, яку було оголошено Владіміром Путіном, «але це може змінитися на наступному тижні».

Зазначимо, що президент Європейської Ради Шарль Мішель вважає, що Європа має дозволити в'їзд російським громадянам, які хочуть покинути країну, відмовляючись виконувати злочинні накази Путіна. Німеччина вже заявила, що готова надати притулок російським ухилянтам.

Натомість країни Балтії і Польща стурбовані тим, що разом із біженцями до ЄС зможуть потрапити і пропутінські оперативники. А Фінляндія вже готова обмежити в'їзд російських туристів.

До слова, у суботу, 24 вересня, на офіційному порталі правової інформації РФ опублікували закон із поправками до Кримінального кодексу РФ про покарання за дезертирство, мародерство і здачу в полон.