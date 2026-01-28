Німеччина вже передала Україні дев’ять систем протиповітряної оборони IRIS-T

Німеччина передала Україні дев’ять систем протиповітряної оборони IRIS-T і найближчим часом планує постачання нових комплексів. Про це в інтерв’ю «Суспільному» повідомив посол Німеччини в Україні Гайко Томс.

Дипломат підкреслив, що забезпечення ППО є критично важливим, і наразі Німеччина є найбільшим партнером України у цій сфері. Та попри це допомоги поки що недостатньо.

«Ми вже передали дев’ять систем IRIS-T і найближчим часом очікуємо нові поставки», – зазначив посол.

Наприкінці 2025 року країна також передала Україні два комплекси Patriot та продовжує постачати боєприпаси для систем ППО. Томс додав, що уряд докладає максимум зусиль для підтримки Києва не лише в енергетиці, а й у сфері протиповітряної оборони.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав союзників активізувати підтримку України, наголосивши, що Берлін має обмежені ресурси для передачі ППО. За його словами, Німеччина вже зробила непропорційно багато, передавши третину своїх запасів систем Patriot.

Відзначимо, що Німеччина є єдиним постачальником систем IRIS-T, якими вона постійно оснащує Україну.

IRIS-T – це сучасний комплекс протиповітряної оборони, який виготовляє компанія Diehl Defense. Він призначений для знищення різних повітряних цілей: літаків, гелікоптерів, безпілотників та крилатих ракет.

Ракети IRIS-T відзначаються високою маневровістю та здатні вражати цілі як на зустрічних курсах, так і під час переслідування. Завдяки чутливим інфрачервоним головкам самонаведення вони ефективно розпізнають реальні загрози, обходять системи захисту сучасних літаків і не реагують на хибні цілі.

Нагадаємо, 16 січня Німеччина оголосила про виділення 60 млн євро зимового та енергетичного пакета допомоги для України.