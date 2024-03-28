Для передачі Україні готують ракети до систем ЗРК Patriot

У четвер, 28 березня, уряд Німеччини оголосив про новий великий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли дрони, автомобілі, всюдиходи та боєприпаси. Про це повідомили на сайті уряду Німеччини.

В новому пакеті військової допомоги від Німеччини міститься:

14 гусеничних автомобілів підвищеної прохідності Warthog;

боєприпаси для танків Leopard 2 A6;

18 000 боєприпасів калібру 155 мм;

14 розвідувальних БпЛА Vector;

30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun;

п’ять засобів перешкод для дронів;

180 польових комплектів для виявлення безпілотників RF 360;

шість машин розмінування Wisent 1;

два мостоукладачі Beaver;

одна броньована евакуаційна машина Bergepanzer 2;

одна інженерна машину Dachs;

дев’ять мінних тралів;

один термінал SatCom;

330 інфрачервоних камер;

три автомобілі для прикордонної служби;

шіть вантажівок Zetros;

2 056 гранатометів RGW90 Matador;

24 000 боєприпасів калібру 40 мм;

70 гранатометів GMG;

Маскувальні сітки, пончо та генератор.

Також для передачі Україні готують ракети до систем ЗРК Patriot, 20 бронемашин Marder та 70 інфрачервоних камер.

Нагадаємо, 19 березя Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України на 500 млн євро. До нього увійшли 100 одиниць бронетехніки для піхоти та 100 одиниць транспортної техніки.

Крім того, Німеччина і Франція досягли угоди, яка дасть можливість французько-німецькій компанії KNDS, яка виробляє, зокрема, танки, створити філію в Україні.