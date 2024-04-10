Німецький уряд у середу, 10 квітня, оновив перелік військової допомоги, яку Німеччина надає Україні. Про це повідомив сайт німецького уряду.

Передача Україні допомоги відбувається шляхом поставок Федеральних Збройних сил і з поставок промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду Німеччини. Як повідомляється, у новий пакет військової підтримки увійшли:

гусеничний всюдихід Warthog (командна машина) – раніше вже передали девʼять одиниць;

дві машини розмінування WISENT 1 – раніше передали 32 машини;

шість тисяч снарядів калібру 155 мм – раніше передали 68 тис. боєприпасів;

16 розвідувальних БпЛА Vector – раніше передали 196 одиниць;

30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun – раніше передали 185 одиниць;

30 комплектів засобів протидії БпЛА – раніше передали 40 одиниць;

11 мобільних систем розмінування – раніше передали 9 цих систем;

три мінні трали – раніше передали 43;

70 інфрачервоних камер – раніше передали 330 одиниць;

680 штурмових гвинтівок Haenel MK556 – раніше передали 305 одиниць;

120 гвинтівок Haenel CR308;

24 човнові мотори;

50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338 – раніше передали 15 одиниць;

1 млн набоїв для стрілецької зброї;

пʼять тисяч детонаторів.

Зауважимо, що передача Німеччиною нового пакету військової допомоги відбувається на тлі критики Україною німецької влади через небажання останньої передавати у розпорядження ЗСУ далекобійні німецькі ракети Taurus. Публічно Берлін обґрунтовує свою позицію так, що нібито надання Україні цих може призвести до «ескалації» та втягнути німців у прямий конфлікт із Росією, інформує видання Politico.

Натомість на думку президента України Володимира Зеленського, небажання канцлера Німеччини Олафа Шольца надати Україні далекобійну зброю Taurus вказує на його бажання зберегти їх для власної оборони, яка є найпотужнішою в арсеналі зброєю без’ядерної німецької армії.