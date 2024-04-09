Бойова машина піхоти Marder 1A3

Німецький оборонний концерн Rheinmetall поставить Україні 20 додаткових бойових машин піхоти Marder в межах військової допомоги. Про це у вівторок, 9 квітня, повідомили на офіційному сайті Rheinmetall.

Федеральний уряд Німеччини замовив для України у Rheinmetall бойові машини піхоти Marder у версії 1А3. Замовлення розмістили в березні 2024 року. Його точну вартість не розголошують, але зазначається, що йдеться про «двозначне число в мільйонах євро». Цю партію БМП планують поставили Україні протягом 2024 році.

Версія 1A3 Marder має вбудовані лазерні далекоміри, що забезпечують ефективне й точне ураження цілей. Rheinmetall передасть БМП, які були вживані сухопутними силами Німеччини та пройшли капітальний ремонт. Бойові машини піхоти відремонтували на підприємствах концерну в Унтерлюсі та Касселі.

У концерні зазначають, що у березні 2023 року від імені уряду Німеччини поставили Україні 20 БМП Marder. А потім – ще кілька партій, кожна двозначним числом.

Нагадаємо, німецький концерн Rheinmetall планує збудувати в Україні щонайменше чотири заводи з виробництва зброї. За словами генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера, заводи Rheinmetall в Україні будуть виробляти снаряди, військову техніку, порох і зенітну зброю.