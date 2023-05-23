Система TRML-4D використовує новітню радіолокаційну технологію

Федеральний уряд Німеччини у вівторок, 23 травня, оновив перелік військової допомоги Україні, в якому повідомив, що передав одну радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D. Про це повідомляє «Європейська правда».

У черговий пакет військової допомоги крім радіолокаційної системи повітряного огляду TRML-4D увійшли:

броньовані мостоукладачі Biber – 2;

мобільні та захищені засоби розмінування – 3;

безпілотники-розвідники Vector – 54;

антидронні системи – 8;

машини для прикордонників – 6;

частотний глушник – 1;

вантажівки з системою змінного кузова з 20 платформами – 2;

до десятка вантажівок і причепів;

вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики – 8;

пікапи – 34;

вантажівки Zetros – 8.

Як зазначає видання, TRML-4D використовує новітню радіолокаційну технологію AESA, здатну виявляти, відстежувати і класифікувати різні типи повітряних цілей, зосереджуючись на малих, швидких і низьколітаючих і/або маневруючих крилатих ракетах і літаках, а також вертольотах, що зависають у повітрі. Вона забезпечує швидке виявлення і супроводження близько 1500 цілей в радіусі до 250 км.

Нагадаємо, що на початку травня стало відомо, що Німеччина готує найбільший пакет допомоги Україні. Федеральний уряд зосередився на посиленні української системи ППО, тому в переліку — чотири системи IRIS-T SLM + 12 пускових установок IRIS-T SLS разом із ракетами. Вартість пакета допомоги понад 2,7 млрд євро.