Гусеничний всюдихід Bandvagn 206

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли, зокрема, гусеничні всюдиходи Bandvagn 206. Про це повідомляють на сайті німецького уряду.

Зазначається, що партнери відправили в Україну вісім перших всюдиходів. Окрім них, у нову поставку увійшло 2000 боєприпасів до зенітних самохідних установок Gepard.

Також до України відправили 14 безпілотників VECTOR, 16 одиниць автотехніки, три антидронові системи, дві вантажівки 8×6 HX81 зі змінним кузовом та 11 тисяч сухпайків.

Загалом Німеччина зобов’язалася поставити Україні 64 гусеничних всюдиходи Bandvagn 206 (BV206). Поки немає уточнень, коли вся партія бронетехніки надійде до ЗСУ.

Гусеничні всюдиходи BV206 розроблені шведською компанією Haegglinds. ЗСУ вже використовують цю техніку - партнери передавали її і раніше, хоча офіційно про це не повідомлялося. Українські військові могли отримати такі машини від Нідерландів, Італії та Великої Британії, інформує портал Мілітарний.