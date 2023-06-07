Загалом Німеччина вже передала 40 БМП Україні

Міністерство оборони Німеччини замовило у концерну Rheinmetall 20 бойових машин піхоти Marder. БМП планують передати в Україну протягом двох місяців, повідомило видання RND у середу, 7 червня.

За даними RND, Rheinmetall отримав замовлення на 20 БМП Marder, які мають прибути до України до кінця липня 2023 року. У комплекти з БМП також надійде перша партія снарядів для САУ Gepard.

«У вівторок компанія оголосила на своєму виробничому майданчику в Унтерлюсі, що отримала замовлення від Федерального міністерства оборони на 20 бойових машин піхоти Marder. Транспортні засоби мають бути доставлені в Україну до кінця липня», – повідомило видання.

До цього ж часу Німеччина має надіслати перші 10 тис. 35-мм боєприпасів для самохідної установки Gepard. Загалом Німеччина вже передала до України 40 БМП Marder. 20 із них належали безпосередньо Бундесверу, а інші було закуплено в Rheinmetall.