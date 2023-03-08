Загалом Україна вже отримала від Німеччини 34 зенітні установки Gepard

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, що включає ще дві самохідні зенітні установки Gepard та близько 6000 снарядів до них. Про це 8 березня повідомили на сайті уряду ФРН.

Зазначається, що до нового пакету допомоги, який Україна вже отримала, ввійшли:

дві установки Gepard та близько 6000 снарядів (раніше поставлено 32 зенітки);

дві патрульні машини для прикордонників (раніше передано 120);

шість мобільних антенно-щоглових систем (раніше передано 24).

Крім цього, готується до передачі 13 мостоукладачів Beaver на базі танків Leopard 1 (поставлено раніше сім) та 500 пістолетів Heckler & Koch SFP9 (VP9) для бійців спецпідрозділів.

Нагадаємо, що до кінця березня Україна отримає від Німеччини щонайменше 31 танк Leopard 2.