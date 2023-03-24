Dachs – допоміжний інженерний танк, зроблений на базі Leopard 1

Німеччина передала новий пакет допомоги для України, до якого, серед іншого, увійшли три інженерні танки Dachs. Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду Німеччини.

Загалом, окрім Dachs, Україна отримала в цьому пакеті 70 кулеметів M-G3 для танків Leopard 2, БМП Marder та Dachs. Німеччина також передала нашим захисникам 30 датчиків для виявлення ворожих дронів.

Dachs – допоміжний інженерний танк, зроблений на базі Leopard 1. Він забезпечений величезною гідравлічною екскаваторною стрілою і потужним бульдозерним відвалом. Його основними завданнями є звільнення доріг від завалів, очищення площ, створення окопів і траншей, а також проведення будь-яких будівельних робіт, де потрібно потужну вантажну спецтехніку.

Ця машина використовується не лише танковими механізованими батальйонами Німеччини, але і інженерними військами. Екіпаж машини складається з трьох людей: водія, командира і його помічника.

Також Pionierpanzer 2a1 Dachs обладнаний спеціальним різальним і зварювальним устаткуванням, що дозволяє його екіпажу демонтувати залізничні колії, руйнувати металеві конструкції і проводити за місцем необхідні ремонтні зварювальні роботи. Для захисту танк обладнаний 35-міліметровою бронею, двома димовими гранатометами і кулеметом MG3.